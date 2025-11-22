Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя - РИА Новости. Единственный выход Боснии и Герцеговины из затяжного кризиса лежит в прекращении внешнего протектората над страной, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.