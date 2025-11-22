Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 22.11.2025
02:10 22.11.2025
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 22.11.2025
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине
Единственный выход Боснии и Герцеговины из затяжного кризиса лежит в прекращении внешнего протектората над страной, заявил в интервью РИА Новости российский... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T02:10:00+03:00
2025-11-22T02:10:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
республика сербская
россия
сергей шойгу
милорад додик
босния и герцеговина
республика сербская
россия
2025
в мире, босния и герцеговина, республика сербская, россия, сергей шойгу, милорад додик
В мире, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Россия, Сергей Шойгу, Милорад Додик
Посол России назвал единственный выход из кризиса в Боснии и Герцеговине

Калабухов: выход из кризиса для БиГ лежит в прекращении внешнего протектората

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя - РИА Новости. Единственный выход Боснии и Герцеговины из затяжного кризиса лежит в прекращении внешнего протектората над страной, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Я думаю, что единственный выход - как показала практика - это прекращение внешнего протектората над Боснией и Герцеговиной, закрытие аппарата Высокого представителя, передача всей полноты ответственности местным сторонам, которые должны найти взаимоприемлемые решения, позволяющие достигать прогресса Боснии и Герцеговины так, как это видится народам и гражданам страны", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
В сентябре секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с тогдашним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком заявил, что кризис в стране стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
В миреБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяРоссияСергей ШойгуМилорад Додик
 
 
