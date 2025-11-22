Рейтинг@Mail.ru
13:32 22.11.2025
Французские депутаты почти единогласно отклонили законопроект о бюджете
Депутаты Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, сообщил сам орган. РИА Новости, 22.11.2025
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Париж
Париж - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Париж. Архивное фото
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, сообщил сам орган.
Традиционно осенью депутаты должны одобрить государственный бюджет и расходы на социальное обеспечение на будущий год. Голосование проходит по двум частям законопроектов: поступления и расходы.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны
28 августа, 19:47
"Поскольку первая часть законопроекта о бюджете на 2026 год не была принята, оснований для продолжения его рассмотрения нет", - сообщило Нацсобрание в соцсети X.
В ходе голосования по части о поступлениях в бюджет 404 парламентария высказались против и только один - за. Ещё 84 депутата воздержались. Как отметили некоторые французские политики, это беспрецедентный перевес.
Теперь законопроект будет направлен в Сенат (верхнюю палату парламента). Там его вновь начнут рассматривать в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов, сообщает радиостанция Franceinfo.
В октябре премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит
15 июля, 18:02
 
