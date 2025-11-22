Французские депутаты почти единогласно отклонили законопроект о бюджете

ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, сообщил сам орган.

Традиционно осенью депутаты должны одобрить государственный бюджет и расходы на социальное обеспечение на будущий год. Голосование проходит по двум частям законопроектов: поступления и расходы.

"Поскольку первая часть законопроекта о бюджете на 2026 год не была принята, оснований для продолжения его рассмотрения нет", - сообщило Нацсобрание в соцсети X.

В ходе голосования по части о поступлениях в бюджет 404 парламентария высказались против и только один - за. Ещё 84 депутата воздержались. Как отметили некоторые французские политики, это беспрецедентный перевес.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат (верхнюю палату парламента). Там его вновь начнут рассматривать в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов, сообщает радиостанция Franceinfo.