Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:16 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/chelestini-2056842249.html
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби
Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции после поражения от "Спартака" заявил, что ему пришлось провести три... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:16:00+03:00
2025-11-22T20:16:00+03:00
футбол
спорт
данил круговой
кирилл глебов
фабио челестини
пфк цска
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750481_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_37b3f8402a9ce7ebba0f43691e2b855f.jpg
/20251122/spartak-tsska-2056831407.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750481_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_f4bd8b5df935aa8a1787b4cdc85156f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, данил круговой, кирилл глебов, фабио челестини, пфк цска, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Данил Круговой, Кирилл Глебов, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Тренер ЦСКА пожаловался на три вынужденные замены в дерби

Тренер ЦСКА заявил о трех вынужденных заменах в дерби со "Спартаком"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции после поражения от "Спартака" заявил, что ему пришлось провести три вынужденные замены.
ЦСКА в субботу на выезде потерпел поражение от "Спартака" (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте из-за повреждения поле покинул Данил Круговой. Вместо него в игру вступил Матия Попович, которого пришлось заменить на 76-й минуте игры.
"Круговой получил удар. Завтра его посмотрим. У него ничего серьезного", - сказал Челестини.
"У Поповича был спазм, как и у Кирилла Глебова. Матия никогда не играл на взрослом уровне, он выступал на молодежном уровне, а сегодня вышел в супердерби со "Спартаком". Я не могу упрекнуть его", - отметил главный тренер ЦСКА.
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?
22 ноября, 19:05
 
ФутболСпортДанил КруговойКирилл ГлебовФабио ЧелестиниПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала