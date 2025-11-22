Рейтинг@Mail.ru
01:08 22.11.2025
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме

Парламент Буркина-Фасо одобрил закон о ратификации соглашения с Россией об атоме

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Законодательное собрание переходного периода Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации соглашения с России об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает портал Burkina24.
Россия и Буркина-Фасо 19 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России
16 ноября, 17:47
"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект, разрешающий ратифицировать соглашение о сотрудничестве между правительствами Буркина-Фасо и России в сфере использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в публикации.
Отмечается, что законопроект был одобрен единогласно.
Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности
11 мая, 21:12
 
