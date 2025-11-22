https://ria.ru/20251122/burkina-faso-2056735708.html
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме
22.11.2025
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме
Законодательное собрание переходного периода Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации соглашения с России об использовании атомной энергии в мирных... РИА Новости, 22.11.2025
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме
Парламент Буркина-Фасо одобрил закон о ратификации соглашения с Россией об атоме
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Законодательное собрание переходного периода Буркина-Фасо одобрило законопроект о ратификации соглашения с России об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает портал Burkina24
.
Россия
и Буркина-Фасо
19 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.
"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект, разрешающий ратифицировать соглашение о сотрудничестве между правительствами Буркина-Фасо и России в сфере использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в публикации.
Отмечается, что законопроект был одобрен единогласно.
Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.