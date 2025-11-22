Рейтинг@Mail.ru
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
19:10 22.11.2025
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
Личный модельер британской принцессы Дианы Пол Костелло умер в возрасте 80 лет, пишет газета Mirror со ссылкой на заявление коллектива его модного бренда. РИА Новости, 22.11.2025
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

Личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло умер в возрасте 80 лет

© Getty Images / Victor VIRGILEМодельер Пол Костелло во время показа своей коллеции весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Лондоне
Модельер Пол Костелло во время показа своей коллеции весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Личный модельер британской принцессы Дианы Пол Костелло умер в возрасте 80 лет, пишет газета Mirror со ссылкой на заявление коллектива его модного бренда.
"С глубокой печалью сообщаем о смерти Пола Костелло после непродолжительной болезни. Он мирно ушел из жизни в Лондоне в окружении жены и семерых детей. Мы просим уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время", - цитирует газета заявление.
Согласно биографии, приводимой газетой, ирландец Костелло начал карьеру в Федерации высокой моды в Париже, позже работая в Италии и США. В 1983 году он стал личным модельером британской принцессы Дианы, сотрудничая с ней до ее гибели в 1997 году. В дальнейшем Костелло развивал личный бренд одежды, в то же время разработав форму для олимпийской сборной Ирландии, а также персонала авиакомпаний British Airways и Delta Airlines.
 
