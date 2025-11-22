https://ria.ru/20251122/britaniya-2056832121.html
Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
Личный модельер британской принцессы Дианы Пол Костелло умер в возрасте 80 лет, пишет газета Mirror со ссылкой на заявление коллектива его модного бренда. РИА Новости, 22.11.2025
