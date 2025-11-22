Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 22.11.2025 (обновлено: 18:28 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/braziliya-2056827155.html
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ
Судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отклонил ходатайство защиты экс-президента страны Жаира Болсонару о "гуманном" домашнем аресте... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:27:00+03:00
2025-11-22T18:28:00+03:00
в мире
бразилия
жаир болсонару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg
https://ria.ru/20251122/bolsonaru-2056814189.html
https://ria.ru/20251119/merts-2056080291.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_bddcb2c1c713d283a3fd77b0f5b97f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ

O Globo: суд в Бразилии отказал в домашнем аресте и посещениях для Болсонару

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отклонил ходатайство защиты экс-президента страны Жаира Болсонару о "гуманном" домашнем аресте на фоне превентивного ареста политика, сообщила газета O Globo.
Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ узнали, почему арестовали Болсонару
Вчера, 16:37
Согласно O Globo, Мораис также отклонил ходатайства защиты политика о дальнейших встречах к Болсонару, которые были поданы в пятницу. Отмечается, что к ходатайству о "гуманном" домашнем аресте адвокаты Болсонару приложили несколько медицинских заключений, в которых были указаны проблемы со здоровьем экс-лидера Бразилии.
"Учитывая постановление о превентивном заключении под стражу обвиняемого ... Болсонару в соответствии со статьей 21, IX Внутреннего регламента Верховного федерального суда я (Мораис - ред.) объявляю необоснованными ходатайства о гуманитарном домашнем аресте и разрешении посещений, поданные 21.11.2025", - цитирует газета заявление Мораиса.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Мерц не намерен извиняться за слова о возвращении в Германию из Бразилии
19 ноября, 17:59
 
В миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала