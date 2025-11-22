Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отклонил ходатайство защиты экс-президента страны Жаира Болсонару о "гуманном" домашнем аресте на фоне превентивного ареста политика, сообщила Судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отклонил ходатайство защиты экс-президента страны Жаира Болсонару о "гуманном" домашнем аресте на фоне превентивного ареста политика, сообщила газета O Globo.

Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.

Согласно O Globo, Мораис также отклонил ходатайства защиты политика о дальнейших встречах к Болсонару, которые были поданы в пятницу. Отмечается, что к ходатайству о "гуманном" домашнем аресте адвокаты Болсонару приложили несколько медицинских заключений, в которых были указаны проблемы со здоровьем экс-лидера Бразилии

"Учитывая постановление о превентивном заключении под стражу обвиняемого ... Болсонару в соответствии со статьей 21, IX Внутреннего регламента Верховного федерального суда я (Мораис - ред.) объявляю необоснованными ходатайства о гуманитарном домашнем аресте и разрешении посещений, поданные 21.11.2025", - цитирует газета заявление Мораиса.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.