СМИ узнали, почему арестовали Болсонару

Экс-президент был превентивно арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.

Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.