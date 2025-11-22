СМИ узнали, почему арестовали Болсонару

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноя - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, которого в субботу арестовала полиция, нарушил условия использования электронного браслета, сообщил новостной портал G1.
"Бывший президент Жаир Болсонару нарушил условия использования электронного браслета для ног, был высокий риск побега во время акции, объявленной его сыном Флавиу Болсонару", - отметило СМИ.
Кроме того, дом, где Болсонару находился под домашним арестом, находится поблизости от посольства США, что также указывало на то, что он мог попытаться сбежать.
Экс-президент был превентивно арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.
