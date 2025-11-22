Рейтинг@Mail.ru
Как Приянка Чопра снова нашла себя в кино
09:25 22.11.2025
Как Приянка Чопра снова нашла себя в кино
Как Приянка Чопра снова нашла себя в кино
Приянка Чопра — одна из немногих индийских актрис, которые смогли покорить Голливуд. Но мало кто знает, что ее переезд в Америку в 2012 году был не триумфальным
2025-11-22T09:25:00+03:00
2025-11-22T09:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/21/1477292186_0:132:4438:2628_1920x0_80_0_0_5863ad941d2830e22e0e9ad8ed450f18.jpg
Как Приянка Чопра снова нашла себя в кино

© AP Photo / Invision/Jordan StraussИндийская актриса и модель Приянка Чопра на телевизионной премии "Эмми-2016" в Лос-Анджелесе, США
Индийская актриса и модель Приянка Чопра на телевизионной премии Эмми-2016 в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Индийская актриса и модель Приянка Чопра на телевизионной премии "Эмми-2016" в Лос-Анджелесе, США
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Приянка Чопра — одна из немногих индийских актрис, которые смогли покорить Голливуд. Но мало кто знает, что ее переезд в Америку в 2012 году был не триумфальным шагом, а отчаянным побегом. "У меня были проблемы с людьми, меня не брали на роли", — призналась она спустя годы. История о том, как мисс мира начала все с нуля в чужой стране и вернулась домой — но уже на своих условиях.

"Меня загоняли в угол"

К началу 2010-х Приянка Чопра была одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда. Победительница конкурса "Мисс мира — 2000", она снялась более чем в пятидесяти фильмах и получила Национальную кинопремию Индии. Но за блестящим фасадом скрывалась жесткая реальность индустрии.
© Алиса ВолгинаКонкурс "Мисс мира — 2011"
Мисс Мира 2011 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Алиса Волгина
Конкурс "Мисс мира — 2011"
В 2023 году, выступая в подкасте Armchair Expert, Чопра откровенно рассказала о причинах ухода. "Меня загоняли в угол в индустрии. У меня были проблемы с людьми, меня не брали на роли, я не умела играть в эти игры — поэтому я устала от политики и сказала, что мне нужен перерыв. Когда появилась эта музыкальная история, я подумала: "К черту, я еду в Америку", — призналась актриса.

"Мое лицо выглядело совсем по-другому"

Но еще до того, как Чопра оказалась в тупике в Болливуде, ее карьера чуть не закончилась, едва начавшись. В начале 2000-х, вскоре после победы на "Мисс мира", она обратилась к врачу из-за проблем с дыханием. Доктор обнаружил полип в носовой полости и рекомендовал операцию.
© Иллюстрация РИА НовостиКадр из индийского кино
Индийское кино - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Кадр из индийского кино
В своих мемуарах "Неоконченная", выпущенных в 2021 году, Чопра описала, что произошло дальше: "Удаляя полип, доктор случайно "сбрил" переносицу моего носа, и она обвалилась. Когда пришло время снимать повязки и состояние моего носа открылось, мы с мамой были в ужасе. Мой оригинальный нос исчез. Мое лицо выглядело совсем по-другому. Я больше не была собой".
Ее уволили с трех фильмов. СМИ начали называть ее "Пластиковая Чопра". Ситуация стала настолько тяжелой, что Чопра не хотела выходить из дома. Отец, сам врач, убедил ее согласиться на корректирующую операцию. "Я боялась этого, но он сказал: "Я буду с тобой в операционной". Он держал меня за руки и помог мне восстановить уверенность", — вспоминала актриса.

Голливуд: с нуля в тридцать

Музыкальная карьера в США не заладилась, но кто-то посоветовал попробовать актерские прослушивания. Начинать заново было непросто.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПриянка Чопра
Приянка Чопра - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Приянка Чопра
В интервью The Hollywood Reporter Чопра призналась: "Получить возможности было трудно. Получить роли, которые я хотела играть, было очень сложно. Я хотела играть роли, которые не всегда определялись тем, откуда я родом".
Но у нее был козырь — опыт. "Хотя люди на встречах воспринимали меня как новую актрису, у меня был опыт человека с более чем десятилетним стажем. Поэтому когда меня бросали на съемочную площадку, я знала свою работу — и дальше я просто летела".
В 2015 году она стала первой южноазиатской актрисой, сыгравшей главную роль в американском сетевом сериале — "Квантико" на ABC. "Когда было объявлено, что я буду сниматься в шоу, было много скептицизма. Я — болливудская актриса, и это оказывало на меня огромное давление", — вспоминала она.
© AP Photo / Invision / Charles SykesАктриса Приянка Чопра на смотровой площадке в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
Актриса Приянка Чопра в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Актриса Приянка Чопра на смотровой площадке в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Время оглянуться назад

Пандемия 2020 года дала Чопре возможность остановиться и осмыслить пройденный путь. Она рассказала о процессе написания мемуаров: "Не знаю, что произошло, но это просто вырвалось наружу. Я даже не думала, что у меня так много всего, с чем я не разобралась и о чем не думала за 38 лет жизни. В этой книге есть вещи, о которых я никогда не говорила и, вероятно, никогда больше не буду говорить".
"Когда я писала книгу, то подумала: "Вау, через многое ты прошла и многое выдержала". И я решила быть добрее к себе, потому что я гордилась своим путем и той женщиной, которой являюсь сегодня", — добавила она.

Возвращение домой

В 2019 году Чопра вернулась в индийское кино с фильмом "Розовое небо", в котором не только снималась, но и выступила в роли продюсера.
Фильм основан на реальной истории Айши Чаудхари и рассказан с точки зрения самой девушки: подросток с тяжелым заболеванием ведет зрителя через свои воспоминания о родителях, их борьбу за ее жизнь и редкие радости в условиях неизлечимой болезни. Картина показывает, как семья учится ценить каждый день и сохранять тепло отношений вопреки диагнозу.
Для Приянки это был возврат на своих условиях. Она основала продюсерскую компанию Purple Pebble Pictures, чтобы создавать контент, который хочет видеть сама. "Не так уж часто женщинам определенного возраста достается достаточно возможностей. Эта практика особенно укоренилась в Болливуде", — говорила актриса.
Фильм не стал кассовым хитом, но для Чопры это было не главное. Она доказала, что может балансировать между двумя индустриями, оставаясь верной себе.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Warner Bros.
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
"Мы все в разных формах незавершенности и работы над собой", — написала она в мемуарах. И эта незавершенность — не слабость, а сила двигаться вперед".
 
 
 
