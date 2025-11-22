Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о ходе переговоров Белоруссии и США - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 22.11.2025 (обновлено: 12:46 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/belorussiya-2056780369.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о ходе переговоров Белоруссии и США
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о ходе переговоров Белоруссии и США - РИА Новости, 22.11.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о ходе переговоров Белоруссии и США
Переговоры Белоруссии с различными странами, и прежде всего с США, находятся в активной фазе, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:16:00+03:00
2025-11-22T12:46:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
https://ria.ru/20251122/lukashenko-2056779595.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире, сша
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, США
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о ходе переговоров Белоруссии и США

Эйсмонт рассказала, что переговоры США и Белоруссии находятся в активной фазе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Переговоры Белоруссии с различными странами, и прежде всего с США, находятся в активной фазе, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим: Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон" - приводит слова Эйсмонт агентство Белта.
Она подчеркнула, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Вчера, 12:10
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала