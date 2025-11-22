Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
20:48 22.11.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

"Локомотив-Кубань" одержал пятую победу подряд в Единой лиге, обыграв "Самару"

Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 102:74 (21:15, 30:18, 30:18, 21:23). Самым результативным игроком матча стал защитник "Самары" Никита Михайловский, набравший 19 очков. У краснодарцев больше всех очков на счету Макара Коновалова (18).
Единая Лига ВТБ
22 ноября 2025 • начало в 18:30
Завершен
Самара
74 : 102
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив-Кубань" (10 побед, 3 поражения) одержал пятую победу подряд и занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. "Самара" потерпела поражение во всех своих 12 матчах и располагается на последнем, 11-м месте.
В следующей встрече "Локомотив-Кубань" примет московский ЦСКА 5 декабря. "Самара" 10 декабря в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".
Баскетбол
 
