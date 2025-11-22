https://ria.ru/20251122/basketbol-2056847237.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
самара
