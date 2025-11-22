https://ria.ru/20251122/basketbol-2056820878.html
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим
Американский баскетболист Айзея Риз стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:31:00+03:00
2025-11-22T17:31:00+03:00
2025-11-22T18:33:00+03:00
баскетбол
спорт
греция
парма
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841645965_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_3295a0c24dbf20ec26f14e0324c24933.jpg
/20251117/basketbolist-2055475152.html
греция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841645965_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_8896c026612e5ef927534fbe86515468.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, греция, парма, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Греция, Парма, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим
Американский игрок Айзея Риз стал игроком "Уралмаша"