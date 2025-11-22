Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:31 22.11.2025 (обновлено: 18:33 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/basketbol-2056820878.html
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим
Американский баскетболист Айзея Риз стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:31:00+03:00
2025-11-22T18:33:00+03:00
баскетбол
спорт
греция
парма
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841645965_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_3295a0c24dbf20ec26f14e0324c24933.jpg
/20251117/basketbolist-2055475152.html
греция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841645965_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_8896c026612e5ef927534fbe86515468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, греция, парма, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Греция, Парма, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
"Уралмаш" подписал контракт с американским разыгрывающим

Американский игрок Айзея Риз стал игроком "Уралмаша"

© Фото : ПРесс-служба БК "Самара"Айзея Риз (справа)
Айзея Риз (справа) - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : ПРесс-служба БК "Самара"
Айзея Риз (справа). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский баскетболист Айзея Риз стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.
Ранее 28-летний Риз выступал в Единой лиге ВТБ за "Самару" и пермскую "Парму", был участником Матча звезд 2024 года.
В прошлом сезоне разыгрывающий защищал цвета турецкого "Меркезефенди" и греческого "Промитеас". В чемпионате Греции он провел 13 матчей, набирая в среднем 12,3 очка, совершая 6,2 результативной передачи и 1,5 перехвата за игру.
Фрагмент с избиением баскетболиста московского ЦСКА-Юниор Владимира Ершова в Раменском - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском
17 ноября, 14:45
 
БаскетболСпортГрецияПармаУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала