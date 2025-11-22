Рейтинг@Mail.ru
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/azerbaydzhan-2056864639.html
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры - РИА Новости, 22.11.2025
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры
Выход из строя коммунальных систем, в частности, электричества, не дает возможность вернуться в свои квартиры жильцам многоэтажного здания в Баку, где накануне... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:52:00+03:00
2025-11-22T23:52:00+03:00
баку
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251122/pozhar-2056741662.html
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, азербайджан, в мире
Баку, Азербайджан, В мире
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры

АПА: жильцы дома в Баку, где произошел пожар, не могут вернуться в квартиры

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 22 ноя – РИА Новости. Выход из строя коммунальных систем, в частности, электричества, не дает возможность вернуться в свои квартиры жильцам многоэтажного здания в Баку, где накануне произошел пожар, передает азербайджанское агентство АПА.
Пожар произошел в пятницу в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку. На месте работали более 10 пожарных расчетов. В генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в результате пожара три человека погибли от отравления продуктами горения, 20 человек пострадали.
"Жильцов многоэтажного дома на улице Мирали Сеидова 19А в Ясамальском районе Баку, где вчера произошёл пожар, до сих пор не пускают в свои дома. Причиной является выход из строя коммунальных систем многоэтажного дома, в частности электрохозяйства", - говорится в сообщении.
По данным агентства, здание и прилегающая территория все еще находятся под контролем сотрудников полиции. Отмечается, что деятельность ресторана, расположенного под жилым домом, также приостановлена.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В нежилом здании в центре Москвы вспыхнул пожар
Вчера, 03:02
 
БакуАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала