Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры
Жителей дома в Баку, где произошел пожар, не пускают в свои квартиры
2025-11-22T23:52:00+03:00
2025-11-22T23:52:00+03:00
2025-11-22T23:52:00+03:00
БАКУ, 22 ноя – РИА Новости.
Выход из строя коммунальных систем, в частности, электричества, не дает возможность вернуться в свои квартиры жильцам многоэтажного здания в Баку, где накануне произошел пожар, передает азербайджанское агентство АПА
.
Пожар произошел в пятницу в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку
. На месте работали более 10 пожарных расчетов. В генпрокуратуре Азербайджана
сообщили, что в результате пожара три человека погибли от отравления продуктами горения, 20 человек пострадали.
"Жильцов многоэтажного дома на улице Мирали Сеидова 19А в Ясамальском районе Баку, где вчера произошёл пожар, до сих пор не пускают в свои дома. Причиной является выход из строя коммунальных систем многоэтажного дома, в частности электрохозяйства", - говорится в сообщении.
По данным агентства, здание и прилегающая территория все еще находятся под контролем сотрудников полиции. Отмечается, что деятельность ресторана, расположенного под жилым домом, также приостановлена.