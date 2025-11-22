Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российским полярникам начиная с 2020 года удалось вырастить на антарктической станции "Восток" 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщили РИА Новости представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне ФГБНУ АФИ", - рассказала научный руководитель проекта Гаянэ Панова.

Начальник станции Дмитрий Башмашников отметил, что в рационе полярников всегда присутствует свежая зелень.

"Среди выращенных в этом году растений - японская, пекинская, пурпурная и китайская листовые капусты, рукола, листовые репа, горчица, салат, щавель, листовые петрушка, сельдерей, укроп, мангольд, базилик, а также томат, перец, огурец и арбуз", - сказал Башмашников.

Как сообщили в пресс-службе ААНИИ, в 2026 году ученые планируют вырастить на станции садовую землянику.