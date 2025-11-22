Рейтинг@Mail.ru
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:51 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/antarktida-2056749306.html
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей - РИА Новости, 22.11.2025
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей
Российским полярникам начиная с 2020 года удалось вырастить на антарктической станции "Восток" 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:51:00+03:00
2025-11-22T05:51:00+03:00
наука
антарктида
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987081690_0:10:1168:667_1920x0_80_0_0_d9becfc4fed7677b6f479ee69c8b7f2a.jpg
https://ria.ru/20250218/antarktida-2000007554.html
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031312040.html
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987081690_134:0:1035:676_1920x0_80_0_0_52ced5d7a4ef45362de16784705747ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, наука
Наука, Антарктида, Наука
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей

Российские полярники на станции "Восток" вырастили 200 сортов овощей

© Фото : Арктический и антарктический научно-исследовательский институтНовый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде
Новый зимовочный комплекс Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
Новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российским полярникам начиная с 2020 года удалось вырастить на антарктической станции "Восток" 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщили РИА Новости представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне ФГБНУ АФИ", - рассказала научный руководитель проекта Гаянэ Панова.
Антарктида - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На всех полярных станциях в Антарктиде появилась мобильная связь
18 февраля, 11:33
Начальник станции Дмитрий Башмашников отметил, что в рационе полярников всегда присутствует свежая зелень.
"Среди выращенных в этом году растений - японская, пекинская, пурпурная и китайская листовые капусты, рукола, листовые репа, горчица, салат, щавель, листовые петрушка, сельдерей, укроп, мангольд, базилик, а также томат, перец, огурец и арбуз", - сказал Башмашников.
Как сообщили в пресс-службе ААНИИ, в 2026 году ученые планируют вырастить на станции садовую землянику.
По словам ведущего геофизика станции Сергея Ступникова, процесс выращивания и наблюдения за развитием растений вызывает у полярников интерес и положительно влияет на их эмоциональное состояние.
Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде
25 июля, 07:45
 
НаукаАнтарктидаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала