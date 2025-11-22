https://ria.ru/20251122/analitiki-2056762352.html
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины
Почти треть российских руководителей составляют женщины
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.
"Доля женщин-руководителей - всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний. Наибольшее количество женщин на руководящем посту аналитики насчитали в компаниях, зарегистрированных в 2022 году - 75 533 человек (31,6%). И с тех пор оно только снижается", - рассказали аналитики.
Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России
. Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил "Газпром
" - у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер
. Второе место по выручке занял "Лукойл
". Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров "Татнефть
" во главе с Наилем Магановым.
"Шесть из десяти представителей этого мини-рейтинга зарабатывают на добыче и продаже нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 триллиона рублей", - подсчитали аналитики.
Основной вид деятельности большинства компаний, которыми руководят женщины - оптовая или розничная торговля. "Женский" бизнес, по оценке Rusprofile, в три раза менее доходный: выручка "золотой десятки" за прошлый год составила 6,2 триллиона рублей.