Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

"Доля женщин-руководителей - всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний. Наибольшее количество женщин на руководящем посту аналитики насчитали в компаниях, зарегистрированных в 2022 году - 75 533 человек (31,6%). И с тех пор оно только снижается", - рассказали аналитики.

Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России . Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил " Газпром " - у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер . Второе место по выручке занял " Лукойл ". Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров " Татнефть " во главе с Наилем Магановым.

"Шесть из десяти представителей этого мини-рейтинга зарабатывают на добыче и продаже нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 триллиона рублей", - подсчитали аналитики.