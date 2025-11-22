Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины - РИА Новости, 22.11.2025
09:12 22.11.2025
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины
Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и... РИА Новости, 22.11.2025
россия
россия, алексей миллер, газпром, лукойл, татнефть, общество
Россия, Алексей Миллер, Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Общество
Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины

Почти треть российских руководителей составляют женщины

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть российских руководителей составляют женщины: чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.
"Доля женщин-руководителей - всего 31%, их 510 691 из 1 656 424 директоров действующих компаний. Наибольшее количество женщин на руководящем посту аналитики насчитали в компаниях, зарегистрированных в 2022 году - 75 533 человек (31,6%). И с тех пор оно только снижается", - рассказали аналитики.
Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России. Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил "Газпром" - у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер. Второе место по выручке занял "Лукойл". Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров "Татнефть" во главе с Наилем Магановым.
"Шесть из десяти представителей этого мини-рейтинга зарабатывают на добыче и продаже нефти и газа. Общая выручка топ-10 компаний под управлением мужчин превысила 19,2 триллиона рублей", - подсчитали аналитики.
Основной вид деятельности большинства компаний, которыми руководят женщины - оптовая или розничная торговля. "Женский" бизнес, по оценке Rusprofile, в три раза менее доходный: выручка "золотой десятки" за прошлый год составила 6,2 триллиона рублей.
Работа за компьютером
Женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование
19 ноября, 06:34
 
Россия Алексей Миллер Газпром ЛУКОЙЛ Татнефть Общество
 
 
