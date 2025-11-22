Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:58 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/aldonin-2056837776.html
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал поддержать обладателя Кубка УЕФА в составе московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Алдонина,... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T19:58:00+03:00
2025-11-22T19:58:00+03:00
футбол
спорт
евгений алдонин
александр алаев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156365/26/1563652610_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_db205dc634727b80ee7f3b842ea34629.jpg
/20251122/aldonin-2056800135.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156365/26/1563652610_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3c1775b8ec14c27f9859de7db242bb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений алдонин, александр алаев, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Евгений Алдонин, Александр Алаев, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина

Глава РПЛ Алаев призвал поддержать экс-футболиста сборной России Алдонина

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал поддержать обладателя Кубка УЕФА в составе московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.
В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. РПЛ и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье Алдонина.
«
"Вы знаете, случилась история с нашим другом. Пользуясь случаем, хочу попросить поддержать Евгения в этой тяжелейшей ситуации. Он боец, всегда им был - и на поле, и за его пределами", - сказал Алаев журналистам.
Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
22 ноября, 14:56
 
ФутболСпортЕвгений АлдонинАлександр АлаевПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала