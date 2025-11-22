У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки, вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь", - говорится в заявлении РПЛ.
Алдонин в 2006 году женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. В 2011 году супруги развелись. В 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет из-за сепсиса, к которому привели осложнения, вызванные ее хроническими заболеваниями. В 2014 году Алдонин женился во второй раз, в 2016-м у супругов родился сын Артем, в 2019-м - дочь Анжелика.