Рейтинг@Mail.ru
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:56 22.11.2025 (обновлено: 16:24 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/aldonin-2056800135.html
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения,... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T14:56:00+03:00
2025-11-22T16:24:00+03:00
футбол
евгений алдонин
спорт
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
ротор
мордовия
юлия началова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_d79dff6eb61561a870f90368a4e26eb5.jpg
/20250305/aldonina-2003174196.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c310494c4cb96e229efe806c0ec7570d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений алдонин, спорт, российская премьер-лига (рпл), пфк цска, ротор, мордовия, юлия началова
Футбол, Евгений Алдонин, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Ротор, Мордовия, Юлия Началова
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание

У бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Евгений Алдонин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РПЛ начала сбор средств для помощи семье Алдонина.
«
"Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки, вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь", - говорится в заявлении РПЛ.
Алдонину 45 лет, он начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
Алдонин в 2006 году женился на певице Юлии Началовой, в том же году у пары родилась дочь Вера. В 2011 году супруги развелись. В 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет из-за сепсиса, к которому привели осложнения, вызванные ее хроническими заболеваниями. В 2014 году Алдонин женился во второй раз, в 2016-м у супругов родился сын Артем, в 2019-м - дочь Анжелика.
Юлия Началова с дочерью Верой Алдониной - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Как живет единственная дочь Началовой и Алдонина: шесть лет после трагедии
5 марта, 16:10
 
ФутболЕвгений АлдонинСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКАРоторМордовияЮлия Началова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала