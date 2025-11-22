В Албании при наводнении погибла женщина

"Женщина, которая вчера пропала в муниципалитете Девол, которую, как предполагалось, унесло водой, обнаружена погибшей. Военнослужащие были подключены к поискам и обнаружили тело 76-летней Флоры Ходжа, которая болела деменцией", - передает портал, отмечается, что подъем уровня реки Девол вынудил начать водосброс на гидроэлектростанции.

Под угрозой также находятся муниципалитеты на юге и на юго-востоке Албании. В муниципалитете Саранда в субботу прорвало дамбу. Вода подтопила три села в районе, залила сельхозугодья и постройки, зернохранилища и склады, утонули сотни голов скота.