В Албании при наводнении погибла женщина

БЕЛГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Проливные дожди привели к наводнениям в Албании, погибла пожилая жительница запада страны, передает портал "Независен" соседней Северной Македонии, где стихия также вызвала проблемы в субботу.
Проливные дожди в последние дни привели к разливу рек, затопивших сотни гектаров земли в Албании и нанесших большой материальный ущерб. Самые пострадавшие муниципалитеты - Фиери и Влера, где разлилась река Семани.
"Женщина, которая вчера пропала в муниципалитете Девол, которую, как предполагалось, унесло водой, обнаружена погибшей. Военнослужащие были подключены к поискам и обнаружили тело 76-летней Флоры Ходжа, которая болела деменцией", - передает портал, отмечается, что подъем уровня реки Девол вынудил начать водосброс на гидроэлектростанции.
Под угрозой также находятся муниципалитеты на юге и на юго-востоке Албании. В муниципалитете Саранда в субботу прорвало дамбу. Вода подтопила три села в районе, залила сельхозугодья и постройки, зернохранилища и склады, утонули сотни голов скота.
Центр управления кризисами в соседней Северной Македонии в субботу сообщил, что обильные дожди привели к краткосрочным наводнениям в нескольких районах, больше всего в муниципалитетах Ресен, где река подтопила около 50 домовладений и под городом Битола, где размыто несколько дорог, а также в муниципалитете Охрид, где вода залила хозпостройки, но отмечается, что уровень воды в реках стабилизируется.
Местные власти призвали граждан в затронутых стихией районах не использовать воду из открытых источников, не из центрального водопровода, для питья до проведения лабораторных анализов.
