В ГД выступили против семейной ипотеки на вторичном рынке для всех регионов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что не поддерживает инициативу распространить программу льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.

По его мнению, справедливо распространение льготной семейной ипотеки на вторичку только для тех регионов, где стройка идет "вяло". "То есть там, где есть дефицит нового жилья, где есть проблемы с строительством, льготная программа уже действует", - отметил Аксаков.