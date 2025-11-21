Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 21.11.2025 (обновлено: 14:38 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056587770.html
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками - РИА Новости, 21.11.2025
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками
Владимир Зеленский перед звонком президенту США Дональду Трампу на следующей неделе предварительно проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:16:00+03:00
2025-11-21T14:38:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251121/glava-2056515451.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056496234.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками

Зеленский проконсультируется с Британией и 3 странами ЕС перед звонком Трампу

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский перед звонком президенту США Дональду Трампу на следующей неделе предварительно проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС.
Телеканал сообщил, что Зеленский и Трамп созвонятся на следующей неделе для обсуждения предлагаемого США плана по Украине.
Глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ
Вчера, 09:52
"Перед этим (Зеленский – ред.) проконсультируется по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии", - отмечает телеканал.
Украинский телеканал "Общественное" примерно в 14.22 мск в пятницу сообщил, что Зеленский уже проводит разговор с лидерами Франции, Британии и Германии для обсуждения предлагаемого США плана.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала