Зеленский обсудил с Вэнсом план урегулирования, пишет Axios - РИА Новости, 21.11.2025
18:10 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/zelenskij-2056682314.html
Зеленский обсудил с Вэнсом план урегулирования, пишет Axios
Зеленский обсудил с Вэнсом план урегулирования, пишет Axios

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу днем провёл разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.
Подробности состоявшейся дискуссии, а также ее точная продолжительность пока не приводятся.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
