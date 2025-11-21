Зеленский в пятницу намерен обсудить с Вэнсом план США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский намерен в пятницу провести разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудить с ним предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника.