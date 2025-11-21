Депутат Рады рассказал, кого Зеленский предложил на пост главы Минюста

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Владимир Зеленский предложил депутата от своей партии "Слуга народа" Дениса Маслова в качестве нового министра юстиции Украины взамен уволенного в рамках коррупционного скандала прежнего главы минюста Германа Галущенко.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.