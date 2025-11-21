Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
16:53 21.11.2025
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов - РИА Новости, 21.11.2025
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов, об этом свидетельствует текст постановления. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:53:00+03:00
2025-11-21T16:53:00+03:00
происшествия
россия
верховный суд рф
запрет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
россия
происшествия, россия, верховный суд рф, запрет
Происшествия, Россия, Верховный суд РФ, запрет
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов

ВС РФ утвердил запрет на вождение автомобиля после употребления катинонов

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов, об этом свидетельствует текст постановления.
"В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", говорится в документе.
В постановлении идет речь идет о жалобе фигуранта дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП.
Суд первой инстанции оштрафовал его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишили прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу фигуранта без удовлетворения, а определение и постановление судов нижней инстанции— без изменения.
