Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов, об этом свидетельствует текст постановления. РИА Новости, 21.11.2025
Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортным средством после употребления катинонов, об этом свидетельствует текст постановления
.
"В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", —говорится в документе.
В постановлении идет речь идет о жалобе фигуранта дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП.
Суд первой инстанции оштрафовал его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишили прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу фигуранта без удовлетворения, а определение и постановление судов нижней инстанции— без изменения.