Верховный суд утвердил запрет на вождение после употребления катинонов

"В биологическом объекте исследования обнаружены синтетические катиноны. Обнаруженное в биологическом объекте <…> вещество относится к числу веществ, включенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, и является к психотропным веществом", — говорится в документе.

Суд первой инстанции оштрафовал его за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишили прав на один год и девять месяцев. Верховный суд оставил жалобу фигуранта без удовлетворения, а определение и постановление судов нижней инстанции— без изменения.