Россия, отвечая на выпады Запада, учитывает свои интересы, заявила Захарова - РИА Новости, 21.11.2025
14:01 21.11.2025 (обновлено: 14:27 21.11.2025)
Россия, отвечая на выпады Запада, учитывает свои интересы, заявила Захарова
2025
Россия, отвечая на выпады Запада, учитывает свои интересы, заявила Захарова

Захарова: Россия разрабатывает ответные меры на все выпады Запада

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия отвечает на все выпады Запада, каждый раз разрабатывая ответные меры так, чтобы учитывать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы отвечаем на все их выпады, просто каждый раз для этого разрабатываем комплекс ответных мер так, чтобы ни в коем случае не затронуть наши собственные интересы", - сказала она журналистам.
Захарова ответила на вопрос об опубликованном в СМИ плане по Украине
