Россия, отвечая на выпады Запада, учитывает свои интересы, заявила Захарова
Россия отвечает на все выпады Запада, каждый раз разрабатывая ответные меры так, чтобы учитывать свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:01:00+03:00
2025-11-21T14:01:00+03:00
2025-11-21T14:27:00+03:00
