https://ria.ru/20251121/zakharova-2056582348.html
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США - РИА Новости, 21.11.2025
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
Комментировать утечки о мирном плане США по урегулированию украинского кризиса, которые появились в СМИ, является неблагодарным делом, когда появится... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:57:00+03:00
2025-11-21T13:57:00+03:00
2025-11-21T13:58:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251121/ljajeny-2056564892.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, мария захарова
В мире, США, Россия, Мария Захарова
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
Захарова: комментировать утечки о мирном плане США является неблагодарным делом