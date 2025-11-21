Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США - РИА Новости, 21.11.2025
13:57 21.11.2025 (обновлено: 13:58 21.11.2025)
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США
в мире, сша, россия, мария захарова
В мире, США, Россия, Мария Захарова
Захарова высказалась об утечках в СМИ по мирному плану США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комментировать утечки о мирном плане США по урегулированию украинского кризиса, которые появились в СМИ, является неблагодарным делом, когда появится официальная информация, тогда открыто дадим ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Комментировать утечки (СМИ - ред.), которые сами в себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, думаю, что дело неблагодарное. Будет какая-то официальная информация, будут переданы по соответствующим каналам материалы - мы всегда открыто проводим", - заявила Захарова журналистам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС и Зеленским план США по Украине
Вчера, 13:14
 
В миреСШАРоссияМария Захарова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
