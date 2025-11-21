Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Открытие в центре Парижа памятника А. С. Пушкину стало символом присутствия российской культуры во Франции, монумент будет центром притяжения для всех интересующихся историей России, заявила официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова.
"Он (памятник - ред.) станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции, новой точкой притяжения всех, кто интересуется культурой и историей России. Какие бы трудные времена ни переживали российско-французские отношения, для народов наших стран творчество А. С. Пушкина всегда было и, убеждены, будет объединяющим началом и неиссякаемым источником вдохновения", - отметила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее в Париже на территории русского духовно-культурного православного центра открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Памятник поэту был открыт под музыку русского композитора Петра Чайковского послом РФ во Франции Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку и освободил памятник от материи. После открытия памятника участники церемонии возложили к нему цветы.
Памятник представляет собой фигуру Пушкина, облаченного в сюртук XIX века и носящего на голове шляпу-цилиндр. Создателем памятника является скульптор Александр Таратынов.