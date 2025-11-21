Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России - РИА Новости, 21.11.2025
18:12 21.11.2025
Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России
Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России - РИА Новости, 21.11.2025
Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России
Открытие в центре Парижа памятника А. С. Пушкину стало символом присутствия российской культуры во Франции, монумент будет центром притяжения для всех... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:12:00+03:00
2025-11-21T18:12:00+03:00
россия
франция
париж
а. с. пушкин
мария захарова
александр пушкин
русская православная церковь
россия
франция
париж
россия, франция, париж, а. с. пушкин, мария захарова, александр пушкин, русская православная церковь
Россия, Франция, Париж, А. С. Пушкин, Мария Захарова, Александр Пушкин, Русская православная церковь
Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия России

Захарова назвала памятник Пушкину во Франции символом присутствия культуры РФ

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкОткрытие памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже
Открытие памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Открытие памятника писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Открытие в центре Парижа памятника А. С. Пушкину стало символом присутствия российской культуры во Франции, монумент будет центром притяжения для всех интересующихся историей России, заявила официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова.
"Он (памятник - ред.) станет ярким символом российского духовного и культурного присутствия во Франции, новой точкой притяжения всех, кто интересуется культурой и историей России. Какие бы трудные времена ни переживали российско-французские отношения, для народов наших стран творчество А. С. Пушкина всегда было и, убеждены, будет объединяющим началом и неиссякаемым источником вдохновения", - отметила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее в Париже на территории русского духовно-культурного православного центра открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители посольства России во Франции, священники РПЦ, представители общественности Парижа, а также приехавшие из Бельгии прямой праправнук поэта Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна.
Памятник поэту был открыт под музыку русского композитора Петра Чайковского послом РФ во Франции Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку и освободил памятник от материи. После открытия памятника участники церемонии возложили к нему цветы.
Памятник представляет собой фигуру Пушкина, облаченного в сюртук XIX века и носящего на голове шляпу-цилиндр. Создателем памятника является скульптор Александр Таратынов.
