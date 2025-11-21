Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Молдавии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, комментируя вызов посла РФ в Кишиневе Олега Озерова в МИД Молдавии, заявила, что молдавские дипломаты наконец получили уникальную возможность пообщаться с умным человеком.