Захарова прокомментировала вызов посла России в МИД Молдавии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, комментируя вызов посла РФ в Кишиневе Олега Озерова в МИД Молдавии, заявила, что молдавские дипломаты наконец получили уникальную возможность пообщаться с умным человеком.
Минобороны Молдавии в четверг заявило, что Румыния и Украина уведомили Кишинев о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова. Сам Озеров после визита в МИД заявил, что молдавская сторона не предоставила никаких доказательств того, что дрон был российского производства.
"Вы понимаете, это уникальная возможность для МИД Молдовы поговорить с умным человеком. Поэтому я считаю, что они должны воспользоваться этим случаем и послушать господина Озерова, который им прочитает лекцию о современных международных отношениях, о ситуации в мире... Поэтому общение с российским послом это такой, знаете, глоток свежего воздуха для них", - сказала журналистам Захарова, отвечая на вопрос про вызов посла в МИД страны.
Она также отметила, что заявления, которые идут от правительства Молдавии при президенте Майе Санду, порой поражают своей глупостью.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.