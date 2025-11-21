Захарова назвала коррупционный скандал на Украине вскрывшимся гнойником

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал, который вскрылся на Украине, – это очередной вскрывшийся гнойник на теле агонизирующего киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, я бы не хотела называть это коррупционным скандалом. Это просто очередной вскрывшийся гнойник на теле агонизирующего киевского режима", - заявила она журналистам в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Захарова также отметила, что Запад использовал киевский режим, чтобы отмыть деньги, которые в том числе выдавались на вооружение. Впоследствии огромное количество неучтенного вооружения, проходя через киевский режим, отправлялось на нелегальные рынки по всему миру, добавила она.

"Это коррупционная, мафиозная, кровавая институция, явление в современном мире, которое должно было быть отторгнуто моментально, но, к сожалению, закреплялось западными государствами, которые через ( Владимира) Зеленского отмывали деньги. Правда, на выходе деньги все равно оказывались грязными, потому что это кровавые деньги", - добавила она.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.