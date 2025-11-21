Захарова назвала коррупционный скандал на Украине вскрывшимся гнойником

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал, который вскрылся на Украине, – это очередной вскрывшийся гнойник на теле агонизирующего киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, я бы не хотела называть это коррупционным скандалом. Это просто очередной вскрывшийся гнойник на теле агонизирующего киевского режима", - заявила она журналистам в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Захарова также отметила, что Запад использовал киевский режим, чтобы отмыть деньги, которые в том числе выдавались на вооружение. Впоследствии огромное количество неучтенного вооружения, проходя через киевский режим, отправлялось на нелегальные рынки по всему миру, добавила она.
"Это коррупционная, мафиозная, кровавая институция, явление в современном мире, которое должно было быть отторгнуто моментально, но, к сожалению, закреплялось западными государствами, которые через (Владимира) Зеленского отмывали деньги. Правда, на выходе деньги все равно оказывались грязными, потому что это кровавые деньги", - добавила она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
