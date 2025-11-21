Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов

ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Около 80 миллиардов рублей направит Ханты-Мансийский автономный округ на расселение 1,8 тысячи аварийных многоквартирных домов, заявил губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции в Сургуте.

"Сургутский район – это лидер по количеству сосредоточения всего аварийного жилищного фонда, который у нас есть в Югре. У нас всего порядка 1800 многоквартирных домов, 38 тысяч жителей в них проживает. Общий объем средств, необходимый для реализации программы, составляет сегодня порядка 80 миллиардов рублей", – сказал Кухарук, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-конференция с губернатором стала завершающим событием двухдневного форума "Информационный мир Югры". На участие в ней аккредитовалось около 130 средств массовой информации, пресс-служб, представителей соцмедиа и блогосферы. В течение четырех часов губернатор развернуто ответил более чем на 40 вопросов.

Многие из озвученных журналистами тем касались развития дорожной, коммунальной инфраструктуры, строительства жилья, поддержки коренных народов Севера, участников специальной военной операции и их семей, экономики отдельных территорий и округа в целом. Также речь шла о сотрудничестве с Тюменской областью и Ямалом, о Белоярском и Березовском районах и связанной с ними региональной программе "Развитие Арктических зон Югры".

Подводя итоги пресс-конференции, Руслан Кухарук отметил важность открытого общения и поблагодарил представителей медиасообщества Югры за предметный и содержательный разговор.