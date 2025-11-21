Рейтинг@Mail.ru
Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов - РИА Новости, 21.11.2025
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:41 21.11.2025
Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов
Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов - РИА Новости, 21.11.2025
Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов
Около 80 миллиардов рублей направит Ханты-Мансийский автономный округ на расселение 1,8 тысячи аварийных многоквартирных домов, заявил губернатор Руслан Кухарук РИА Новости, 21.11.2025
ханты-мансийский автономный округ
сургут
руслан кухарук
сургут
сургут, руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Руслан Кухарук
Югра направит около 80 млрд руб на расселение аварийных домов

Кухарук: Югра направит 80 млрд рублей на расселений 1,8 тысячи аварийных домов

Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук
Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора ХМАО-Югры
Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Около 80 миллиардов рублей направит Ханты-Мансийский автономный округ на расселение 1,8 тысячи аварийных многоквартирных домов, заявил губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции в Сургуте.
"Сургутский район – это лидер по количеству сосредоточения всего аварийного жилищного фонда, который у нас есть в Югре. У нас всего порядка 1800 многоквартирных домов, 38 тысяч жителей в них проживает. Общий объем средств, необходимый для реализации программы, составляет сегодня порядка 80 миллиардов рублей", – сказал Кухарук, отвечая на вопросы журналистов.
Пресс-конференция с губернатором стала завершающим событием двухдневного форума "Информационный мир Югры". На участие в ней аккредитовалось около 130 средств массовой информации, пресс-служб, представителей соцмедиа и блогосферы. В течение четырех часов губернатор развернуто ответил более чем на 40 вопросов.
Многие из озвученных журналистами тем касались развития дорожной, коммунальной инфраструктуры, строительства жилья, поддержки коренных народов Севера, участников специальной военной операции и их семей, экономики отдельных территорий и округа в целом. Также речь шла о сотрудничестве с Тюменской областью и Ямалом, о Белоярском и Березовском районах и связанной с ними региональной программе "Развитие Арктических зон Югры".
Подводя итоги пресс-конференции, Руслан Кухарук отметил важность открытого общения и поблагодарил представителей медиасообщества Югры за предметный и содержательный разговор.
"Уверен, что подобные встречи, где мы открыто обсуждаем актуальные вопросы, касающиеся развития региона и волнующие наших жителей, – это залог конструктивного диалога и совместного решения задач", - отметил губернатор.
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
Почти 2,5 млрд руб вложили в развитие культуры Сургутского района Югры
Вчера, 09:15
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутРуслан Кухарук
 
 
