На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми - РИА Новости, 21.11.2025
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми
Потерявшуюся в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход, нашли, медицинская помощь им не потребовалась,... РИА Новости, 21.11.2025
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход, нашли, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты региона.
"Сегодня в поисково-спасательный отряд "Ямалспас" поступило сообщение: в Надымском районе
, вблизи автодороги "Надым – Салехард", сломался снегоход, необходима эвакуация двух взрослых и четверых детей. На поиски выехали спасатели "Ямалспаса" на снегоходах и вездеходе "Трекол". Поиски осложняли плохие метеоусловия", – говорится в Telegram-канале
ведомства.
В пресс-службе отметили, что спустя время людей нашли, медицинская помощь им не требовалась, от эвакуации они отказались, так как за ними приехали родственники.