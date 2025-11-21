Рейтинг@Mail.ru
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми - РИА Новости, 21.11.2025
18:13 21.11.2025
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми - РИА Новости, 21.11.2025
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми
Потерявшуюся в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход, нашли, медицинская помощь им не потребовалась,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:13:00+03:00
2025-11-21T18:13:00+03:00
происшествия
надымский район
ямал
происшествия, надымский район, ямал
Происшествия, Надымский район, Ямал
На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми

На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход, нашли, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты региона.
"Сегодня в поисково-спасательный отряд "Ямалспас" поступило сообщение: в Надымском районе, вблизи автодороги "Надым – Салехард", сломался снегоход, необходима эвакуация двух взрослых и четверых детей. На поиски выехали спасатели "Ямалспаса" на снегоходах и вездеходе "Трекол". Поиски осложняли плохие метеоусловия", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе отметили, что спустя время людей нашли, медицинская помощь им не требовалась, от эвакуации они отказались, так как за ними приехали родственники.
Происшествия
 
 
