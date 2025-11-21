На Ямале нашли потерявшуюся семью с четырьмя детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе семью с четырьмя детьми, у которой сломался снегоход, нашли, медицинская помощь им не потребовалась, сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты региона.

