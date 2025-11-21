Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики"

ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Свыше 7 тысяч километров ВОЛС проведут в арктических районах Якутии по проекту "Синергия Арктики", торжественный запуск которого состоится на IV федеральном форуме "Цифровой алмаз", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее глава региона Айсен Николаев сообщал о том, что до конца 2025 года в республике в более чем 60 арктических селах подключат высокоскоростной интернет.

"На площадке IV федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутии планируется запуск "Синергии Арктики" – беспрецедентной программы строительства в экстремальных условиях более 7000 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Проект призван повысить надежность и безопасность связи, устранить цифровое неравенство в самых удалённых и труднодоступных арктических территориях республики", - анонсирует пресс-служба.

По данным регионального правительства, с 2012 года в Якутии региональным оператором АО "АрктикТелеком" проложено более 14500 километров ВОЛС. Таким образом, по окончании "Синергии Арктики" протяженность оптоволокна в республики достигнет половины длины экватора. Порядка 50 тысяч жителей республики до конца 2028 года смогут пользоваться услугами интернета без ограничений. Будет создана основа для внедрения важнейших сервисов: государственных электронных услуг, телемедицины, дистанционного образования, удаленной работы и современных решений для бизнеса.

"Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке президента и правительства страны. Мы продвигали этот проект последние четыре года, и сейчас он начинает воплощаться в жизнь", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сети ВОЛС на Дальнем Востоке и в Арктике станут одной из основных тем дискуссий экспертов на IV федеральном форуме "Цифровой алмаз", который состоится 27-29 ноября в Якутске.