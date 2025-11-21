Рейтинг@Mail.ru
Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
14:40 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/yakutiya-2056596741.html
Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики"
Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики" - РИА Новости, 21.11.2025
Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики"
Свыше 7 тысяч километров ВОЛС проведут в арктических районах Якутии по проекту "Синергия Арктики", торжественный запуск которого состоится на IV федеральном... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:40:00+03:00
2025-11-21T14:40:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df91c34bdc7d83f047c9e234eb907fad.jpg
https://ria.ru/20251120/nikolaev-2056446073.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23770ccb640d6a0bf3101710a64baaaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, якутск, интернет
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Интернет
Свыше 7 тыс км ВОЛС проведут в Якутии по проекту "Синергия Арктики"

Запуск проекта "Синергия Арктики" состоится на форуме "Цифровой алмаз" в Якутии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Свыше 7 тысяч километров ВОЛС проведут в арктических районах Якутии по проекту "Синергия Арктики", торжественный запуск которого состоится на IV федеральном форуме "Цифровой алмаз", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее глава региона Айсен Николаев сообщал о том, что до конца 2025 года в республике в более чем 60 арктических селах подключат высокоскоростной интернет.
"На площадке IV федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутии планируется запуск "Синергии Арктики" – беспрецедентной программы строительства в экстремальных условиях более 7000 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Проект призван повысить надежность и безопасность связи, устранить цифровое неравенство в самых удалённых и труднодоступных арктических территориях республики", - анонсирует пресс-служба.
По данным регионального правительства, с 2012 года в Якутии региональным оператором АО "АрктикТелеком" проложено более 14500 километров ВОЛС. Таким образом, по окончании "Синергии Арктики" протяженность оптоволокна в республики достигнет половины длины экватора. Порядка 50 тысяч жителей республики до конца 2028 года смогут пользоваться услугами интернета без ограничений. Будет создана основа для внедрения важнейших сервисов: государственных электронных услуг, телемедицины, дистанционного образования, удаленной работы и современных решений для бизнеса.
"Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке президента и правительства страны. Мы продвигали этот проект последние четыре года, и сейчас он начинает воплощаться в жизнь", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сети ВОЛС на Дальнем Востоке и в Арктике станут одной из основных тем дискуссий экспертов на IV федеральном форуме "Цифровой алмаз", который состоится 27-29 ноября в Якутске.
"Также в программе форума – связь и коммуникации будущего, создание современных энергоэффективных дата-центров и развитие майнинга, единая цифровая архитектура государства, развитие отрасли БПЛА, поддержка высокотехнологичных производств, включая проекты с применением искусственного интеллекта", - добавили в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Николаев: Якутия вместе с РЖД создает транспортный коридор в Китай
20 ноября, 22:07
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала