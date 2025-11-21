https://ria.ru/20251121/vsu-2056695084.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека
Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок получил тяжелое ранение при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-21T19:11:00+03:00
2025-11-21T19:11:00+03:00
2025-11-22T02:29:00+03:00
белгородская область
БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок получил тяжелое ранение при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ
по автомобилю погибли двое - супруги....Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - написал Гладков
в своем Telegram
-канале.
Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой перевезет его в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.