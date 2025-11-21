В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека

БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок получил тяжелое ранение при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги....Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - написал Гладков в своем Telegram -канале.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой перевезет его в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.