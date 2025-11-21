Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 21.11.2025 (обновлено: 02:29 22.11.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека
Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок получил тяжелое ранение при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской... РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок получил тяжелое ранение при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги....Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой перевезет его в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
