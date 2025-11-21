Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вторая встреча молодежи городов-побратимов России и Белоруссии состоялась в Подмосковье, она прошла в рамках XIII Форума городов-побратимов, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов.

Ключевым событием стала панельная дискуссия "Историческая правда, как основа духовно-нравственных ценностей молодежи России и Беларуси". Она объединила молодых лидеров и активистов общественных организаций обеих стран. В ходе живого обсуждения спикеры представили успешные практики работы с молодежью.

"У Подмосковья сложились очень теплые отношения с Республикой Беларусь. Ребята – частые и желанные гости на наших мероприятиях. Они принимали участие в нашем флагманском молодежном форуме "МЫ - РОССИЯ", в военно-патриотических играх и сборах. В свою очередь, наши ребята регулярно ездят в Беларусь – в частности, для участия в исторических реконструкциях. Это живое, постоянное общение, которое укрепляет наши связи", – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.

Параллельно в Доме правительства прошли секционные заседания XIII Форума городов-побратимов, посвященные экономической кооперации, профессиональному образованию, развитию туризма и культуры.

В рамках форума также провели ряд выставок. Историко-документальная экспозиция федерального проекта "Без срока давности" была посвящена трагедии мирного населения Подмосковья в период нацистской оккупации в 1941-1942 годах. Отдельное внимание уделили находкам в Лотошино, где в 2022 году были обнаружены останки 102 расстрелянных мирных жителей.