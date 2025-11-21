Рейтинг@Mail.ru
Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:24 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/vstrecha-2056685059.html
Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье
Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье
Вторая встреча молодежи городов-побратимов России и Белоруссии состоялась в Подмосковье, она прошла в рамках XIII Форума городов-побратимов, сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:24:00+03:00
2025-11-21T18:24:00+03:00
новости подмосковья
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
https://ria.ru/20251121/fond-2056642023.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия
Новости Подмосковья, Белоруссия, Россия
Встреча молодежи России и Белоруссии прошла в Подмосковье

Встреча молодежи городов-побратимов России и Белоруссии прошла в Подмосковье

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вторая встреча молодежи городов-побратимов России и Белоруссии состоялась в Подмосковье, она прошла в рамках XIII Форума городов-побратимов, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие прошло в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов.
Ключевым событием стала панельная дискуссия "Историческая правда, как основа духовно-нравственных ценностей молодежи России и Беларуси". Она объединила молодых лидеров и активистов общественных организаций обеих стран. В ходе живого обсуждения спикеры представили успешные практики работы с молодежью.
"У Подмосковья сложились очень теплые отношения с Республикой Беларусь. Ребята – частые и желанные гости на наших мероприятиях. Они принимали участие в нашем флагманском молодежном форуме "МЫ - РОССИЯ", в военно-патриотических играх и сборах. В свою очередь, наши ребята регулярно ездят в Беларусь – в частности, для участия в исторических реконструкциях. Это живое, постоянное общение, которое укрепляет наши связи", – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Параллельно в Доме правительства прошли секционные заседания XIII Форума городов-побратимов, посвященные экономической кооперации, профессиональному образованию, развитию туризма и культуры.
В рамках форума также провели ряд выставок. Историко-документальная экспозиция федерального проекта "Без срока давности" была посвящена трагедии мирного населения Подмосковья в период нацистской оккупации в 1941-1942 годах. Отдельное внимание уделили находкам в Лотошино, где в 2022 году были обнаружены останки 102 расстрелянных мирных жителей.
Параллельно открылась выставка "Уголь Донбасса. Портреты героев СВО" с работами художника Сергея Марченко. Он выполнил портреты героев специальной военной операции с помощью угля.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фонд ВЭД Подмосковья провел 100 встреч на российско-белорусском форуме
Вчера, 16:34
 
Новости ПодмосковьяБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала