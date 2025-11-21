Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) испытают на небольшом полигоне действующей линии Москва - Санкт-Петербург со скоростью до 250 километров в час и затем на тестовом участке новой трассы под скорости 360-400 километров в час, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).