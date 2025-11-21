Рейтинг@Mail.ru
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 21.11.2025 (обновлено: 17:27 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/vsm-2056666199.html
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург - РИА Новости, 21.11.2025
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург
Рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) испытают на небольшом полигоне действующей линии Москва - Санкт-Петербург со скоростью до 250... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:26:00+03:00
2025-11-21T17:27:00+03:00
авто
москва
санкт-петербург
россия
сергей палкин
андрей никитин (политик)
владимир путин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:260:2730:1796_1920x0_80_0_0_36fe80c7478c911d717513c37d4afc6e.jpg
https://ria.ru/20251120/mishustin-2056296658.html
https://ria.ru/20251120/mishustin-2056294697.html
https://ria.ru/20251119/rossija-2056009083.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, санкт-петербург, россия, сергей палкин, андрей никитин (политик), владимир путин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), ленинградский вокзал
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Палкин, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Ленинградский вокзал
Рельсы для ВСМ испытают на полигоне действующей линии Москва — Петербург

Рельсы для ВСМ пройдут испытания со скоростью до 400 км/ч

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) испытают на небольшом полигоне действующей линии Москва - Санкт-Петербург со скоростью до 250 километров в час и затем на тестовом участке новой трассы под скорости 360-400 километров в час, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ), сообщил Росжелдор, выдал "Евразу" сертификат соответствия на рельсы для ВСМ. Глава организации Александр Комиссаров отметил, что специалисты провели анализ производства "Евраз ЗСМК", испытания в аккредитованной лаборатории предприятия и проверяли продукцию. Директор по техрегулированию "Евраза" Сергей Палкин добавил, что рельсы дважды испытают в реальной эксплуатации.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин: сварка кузовов для поезда ВСМ Москва-Петербург идет полным ходом
20 ноября, 13:43
"Предварительные испытания проведут на действующей линии Москва - Санкт-Петербург. Здесь построят небольшой полигон протяженностью несколько километров. Поезда будут двигаться со скоростью до 250 километров в час для испытаний новых стрелочных переводов, шпал, рельсовых скреплений. Полученные данные покажут, есть ли необходимость в корректировке технических характеристик", - говорится в сообщении Росжелдора.
Второй этап испытаний пройдет на тестовом участке ВСМ Москва-Петербург Крюково - Новая Тверь.
"Здесь рельсы проверят при движении на скорости 360-400 километров в час. Такая последовательность обеспечит подтверждение соответствия всех расчетных характеристик реальным условиям эксплуатации с требуемыми показателями надежности, комфортности и безопасности", - пишет Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной дискуссии Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов выставки и форума Транспорт России. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин назвал ВСМ Москва — Петербург одним из крупнейших проектов
20 ноября, 13:37
Работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург развернуты на всей протяженности маршрута, говорил министр транспорта Андрей Никитин 20 ноября 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Савельев рассказал о планах строительства в России пяти ВСМ к 2045 году
19 ноября, 14:09
 
АвтоМоскваСанкт-ПетербургРоссияСергей ПалкинАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Ленинградский вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала