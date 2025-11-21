МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы расшили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское на четыре километра при освобождении Радостного в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Радостного МО РФ сообщило в пятницу.

"Воины-дальневосточники расширили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское на участке протяжённостью более 4 километров", - говорится в сообщении.