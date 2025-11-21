https://ria.ru/20251121/vs-2056577445.html
ВС России расширили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское
ВС России расширили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское
2025-11-21T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область
ВС России расширили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы расшили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское на четыре километра при освобождении Радостного в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Радостного МО РФ
сообщило в пятницу.
"Воины-дальневосточники расширили зону контроля вдоль трассы Гуляйполе–Покровское на участке протяжённостью более 4 километров", - говорится в сообщении.
На этом направлении подразделения ВС РФ продвигаются в сторону Гуляйполя, занимая новые выгодные рубежи, усиливая давление на оборону противника и формируя условия для дальнейшего развития наступления.