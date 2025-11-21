Рейтинг@Mail.ru
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет
16:50 21.11.2025 (обновлено: 16:56 21.11.2025)
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет
Армия будущего окажется гибридной, а каждый военнослужащий будет использовать собственный дрон на поле боя, заявил в пятницу министр армии США Дэн Дрисколл. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша
В мире, США
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет

Министр Дрисколл: через пару лет у каждого пехотинца в бою будет свой дрон

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Армия будущего окажется гибридной, а каждый военнослужащий будет использовать собственный дрон на поле боя, заявил в пятницу министр армии США Дэн Дрисколл.
"Я не думаю, что кто-то знает. Лучшая оценка такова: если США вступят в конфликт через пару лет, это будет гибридная война, где почти каждый человек на поле боя будет иметь цифровой инструмент", - сказал чиновник в интервью изданию Politico, видеозапись которого опубликована в пятницу на сайте издания.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов
7 мая, 14:31
По словам Дрисколла, в американской армии "каждый пехотинец будет брать с собой в бой дрон", а все узлы управления потребуют систем противодействия беспилотникам.
Он отметил, что вооружённым силам понадобится "цифровой слой" для обмена данными в режиме, близком к реальному времени.
"Без этого слоя генеративный ИИ не сможет помочь. Когда на тебя идёт рой из тысячи дронов, человеческий мозг уже не способен справляться с такой угрозой, особенно в условиях плотной и сложной среды, например рядом с аэропортами", - подчеркнул Дрисколл.
Он добавил, что скорость принятия решений в будущих конфликтах "превысит возможности человека", что потребует широкого внедрения цифровых систем.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
19 ноября, 01:18
 
