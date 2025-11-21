Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Армия будущего окажется гибридной, а каждый военнослужащий будет использовать собственный дрон на поле боя, заявил в пятницу министр армии США Дэн Дрисколл.

"Я не думаю, что кто-то знает. Лучшая оценка такова: если США вступят в конфликт через пару лет, это будет гибридная война, где почти каждый человек на поле боя будет иметь цифровой инструмент", - сказал чиновник в интервью изданию Politico, видеозапись которого опубликована в пятницу на сайте издания.

По словам Дрисколла, в американской армии "каждый пехотинец будет брать с собой в бой дрон", а все узлы управления потребуют систем противодействия беспилотникам.

Он отметил, что вооружённым силам понадобится "цифровой слой" для обмена данными в режиме, близком к реальному времени.

"Без этого слоя генеративный ИИ не сможет помочь. Когда на тебя идёт рой из тысячи дронов, человеческий мозг уже не способен справляться с такой угрозой, особенно в условиях плотной и сложной среды, например рядом с аэропортами", - подчеркнул Дрисколл.