Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет - РИА Новости, 21.11.2025
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет
Армия будущего окажется гибридной, а каждый военнослужащий будет использовать собственный дрон на поле боя, заявил в пятницу министр армии США Дэн Дрисколл. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:50:00+03:00
2025-11-21T16:50:00+03:00
2025-11-21T16:56:00+03:00
Министр армии США рассказал, какими будут войны через несколько лет
Министр Дрисколл: через пару лет у каждого пехотинца в бою будет свой дрон
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Армия будущего окажется гибридной, а каждый военнослужащий будет использовать собственный дрон на поле боя, заявил в пятницу министр армии США Дэн Дрисколл.
"Я не думаю, что кто-то знает. Лучшая оценка такова: если США вступят в конфликт через пару лет, это будет гибридная война, где почти каждый человек на поле боя будет иметь цифровой инструмент", - сказал чиновник в интервью изданию Politico, видеозапись которого опубликована в пятницу на сайте издания.
По словам Дрисколла, в американской армии "каждый пехотинец будет брать с собой в бой дрон", а все узлы управления потребуют систем противодействия беспилотникам.
Он отметил, что вооружённым силам понадобится "цифровой слой" для обмена данными в режиме, близком к реальному времени.
"Без этого слоя генеративный ИИ не сможет помочь. Когда на тебя идёт рой из тысячи дронов, человеческий мозг уже не способен справляться с такой угрозой, особенно в условиях плотной и сложной среды, например рядом с аэропортами", - подчеркнул Дрисколл.
Он добавил, что скорость принятия решений в будущих конфликтах "превысит возможности человека", что потребует широкого внедрения цифровых систем.