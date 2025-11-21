Люди забывают об уроках Второй мировой, заявил ветеран

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Исторической памяти о Второй мировой войне хватило на четыре поколения, но сейчас люди стали забывать о ней, поделился мнением с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса ветеран Великой Отечественной Владимир Гуткин из американского штата Флорида.

"Этой памяти хватило на четыре поколения, но сейчас люди забывают об этом", - сказал Гуткин, которому летом исполнилось 99 лет.

В 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками ветеран подчеркнул, что важно напоминать людям о подобных событиях.

"Люди забывают о таких вещах, и нужно напоминать им о них", - сказал он.

По его словам, именно благодаря памяти в течение нескольких лет удавалось избегать столь массовых уничтожений, какие были во время Второй мировой. Однако сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону, считает он.

В войну Гуткин служил связистом в авиационной части. Победу он встретил в Германии , где служил еще несколько лет. Однако задумываться о важности Нюрнбергского процесса тогда у него, по его признанию, не было времени: служба начиналась ранним утром и заканчивалась поздним вечером.

"К нам прибывали люди, которые не прошли войну, и нам нужно было обучить их. В частности, я читал лекции и объяснял, как работает аппаратура, проводит занятия в классе и в поле. У нас просто не было возможности узнавать о международных событиях", - вспоминает ветеран.

По его словам, в наше время такие годовщины, как 80-летие Нюрнбергского процесса, должны заставить людей задуматься о своих поступках.

"Сейчас, спустя 80 лет, я могу сказать: этот процесс важен для того, чтобы люди подумали, стоит ли начинать войну и уничтожать других людей", - отметил он.