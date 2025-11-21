Рейтинг@Mail.ru
Неразорвавшиеся блоки сбитых над Воронежем ракет нашли в СНТ - РИА Новости, 21.11.2025
15:51 21.11.2025 (обновлено: 16:25 21.11.2025)
Неразорвавшиеся блоки сбитых над Воронежем ракет нашли в СНТ
Неразорвавшиеся блоки сбитых над Воронежем ракет нашли в СНТ
В Воронеже обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых над городом, сообщил губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 21.11.2025
Неразорвавшиеся блоки сбитых над Воронежем ракет нашли в СНТ

В Воронеже неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS нашли в СНТ

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В Воронеже обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS, сбитых над городом, сообщил губернатор области Александр Гусев.
Накануне Минобороны сообщало, что Украина попыталась нанести совершить атаку помощью четырех американских ракет, обломки которых упали на геронтологический центр и детский дом.
"В садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы. Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома", - написал он в Telegram-канале.
Территорию оцепили, обнаруженные боеприпасы ликвидируют на месте. Жителей нескольких домов СНТ временно эвакуируют. Часть зданий, вероятно, получат повреждения, добавил губернатор. Он поручил проработать не только вопрос их размещения, но и меры поддержки.
Гусев предупредил, что работы будут проводить около 14:00 22 ноября, и попросил местное население сохранять спокойствие. Он напомнил, что в случае обнаружения предметов, которые вызывают подозрение, необходимо позвонить по номеру 112, не приближаясь к ним.
Украинские боевики ежедневно предпринимают попытки атаковать российские гражданские объекты. В ответ на атаки армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
