Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации

"Оценку работы Александра Ивановича Блошкина не могу отделить от оценки деятельности всего ветеранского сообщества, а я, все жители Волгоградской области ставят только одну оценку – твердую пятерку. Сегодня важное событие для ветеранского сообщества и всей Волгоградской области. И я бы хотел, чтобы вы поддержали кандидатуру Александра Ивановича Блошкина", - цитирует администрация слова Бочарова во время выступления на IX отчетно-выборной конференции регионального совета ветеранов.