Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
Волгоградская область
 
17:30 21.11.2025
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
волгоградская область
андрей бочаров
Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Бочаров . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал председателя организации, свой пост сохранил нынешний председатель Александр Блошкин, чью кандидатуру предложил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
"Оценку работы Александра Ивановича Блошкина не могу отделить от оценки деятельности всего ветеранского сообщества, а я, все жители Волгоградской области ставят только одну оценку – твердую пятерку. Сегодня важное событие для ветеранского сообщества и всей Волгоградской области. И я бы хотел, чтобы вы поддержали кандидатуру Александра Ивановича Блошкина", - цитирует администрация слова Бочарова во время выступления на IX отчетно-выборной конференции регионального совета ветеранов.
"Инициатива губернатора была поддержана единогласно: Александр Блошкин продолжит возглавлять областной совет ветеранов", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в ходе конференции Бочаров поблагодарил за работу ветеранское сообщество за участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, а также вручил государственные награды руководителям городских и районных советов ветеранов.
Волгоградская область
 
 
