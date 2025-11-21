https://ria.ru/20251121/volgograd-2056667536.html
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации - РИА Новости, 21.11.2025
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал председателя организации, свой пост сохранил нынешний председатель Александр Блошкин, чью кандидатуру... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:30:00+03:00
2025-11-21T17:30:00+03:00
2025-11-21T17:30:00+03:00
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
https://ria.ru/20251028/sovet-2051203546.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров
Волгоградская область, Андрей Бочаров
Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
Бочаров: Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал главу организации
ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Волгоградский областной совет ветеранов переизбрал председателя организации, свой пост сохранил нынешний председатель Александр Блошкин, чью кандидатуру предложил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
"Оценку работы Александра Ивановича Блошкина не могу отделить от оценки деятельности всего ветеранского сообщества, а я, все жители Волгоградской области ставят только одну оценку – твердую пятерку. Сегодня важное событие для ветеранского сообщества и всей Волгоградской области. И я бы хотел, чтобы вы поддержали кандидатуру Александра Ивановича Блошкина", - цитирует администрация слова Бочарова во время выступления на IX отчетно-выборной конференции регионального совета ветеранов.
"Инициатива губернатора была поддержана единогласно: Александр Блошкин продолжит возглавлять областной совет ветеранов", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в ходе конференции Бочаров поблагодарил за работу ветеранское сообщество за участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, а также вручил государственные награды руководителям городских и районных советов ветеранов.