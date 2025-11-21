Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"
Волейбол
 
21:07 21.11.2025
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"
Петербургский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
спорт, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"

Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в матче чемпионата России

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Fotolia / Sociopat_empat
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (27:25, 25:15, 25:21) в пользу хозяев.
"Зенит", выиграв семь из восьми матчей, занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. "Динамо-Урал" (1 победа, 7 поражений) располагается на 14-й позиции.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
21 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
3 : 027:2525:1525:21
Динамо-Урал
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре "Зенит" 25 ноября сыграет в гостях с сургутским клубом "Газпром-Югра", днем позднее "Динамо-Урал" примет кемеровский "Кузбасс".
Результаты других матчей дня:
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Белогорье" (Белгород) - 1-3 (37:39, 25:23, 24:26, 26:28);
"Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 0-3 (19:25, 26:28, 15:25);
МГТУ (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 0-3 (16:25, 12:25, 21:25).
Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин оценил развитие волейбола в России
6 ноября, 17:17
 
ВолейболСпортРоссияСанкт-ПетербургСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
