Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (27:25, 25:15, 25:21) в пользу хозяев.

"Зенит", выиграв семь из восьми матчей, занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. "Динамо-Урал" (1 победа, 7 поражений) располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Зенит" 25 ноября сыграет в гостях с сургутским клубом "Газпром-Югра", днем позднее "Динамо-Урал" примет кемеровский "Кузбасс".