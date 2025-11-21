https://ria.ru/20251121/voleybol-2056713670.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал"
Петербургский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
россия
санкт-петербург
