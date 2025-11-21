Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/voennye-2056719146.html
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском - РИА Новости, 21.11.2025
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:02:00+03:00
2025-11-21T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056712038.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском

Бойцы ВС РФ взяли в плен группу ВСУ под Северском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в группировке.
"Взяли группу ВСУ из 81-й бригады. Изначально думали, что диверсанты, оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши", - пояснили в группировке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Вчера, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала