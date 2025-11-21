https://ria.ru/20251121/voennye-2056719146.html
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
донбасс
Российские бойцы взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
