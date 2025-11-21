Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военным стоит брать пример с предводителя небесного воинства – архистратига Михаила, то есть воевать по- христиански, бороться со злом не только на фронте, но и в самих себе, для этого надо изучать православную воинскую традицию, читать об этом книги, рассказал РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков, посоветовав несколько своих книг, в том числе про психологическую помощь вернувшимся с фронта.

В Русской православной церкви 21 ноября встречают "Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных". Согласно православному вероучению, среди ангелов существует иерархия (ангельские чины), а над всеми стоит архангел Михаил, поэтому его называют архистратигом.

"Архистратиг Божий Михаил – главный военачальник, предводитель огромного небесного воинства, дружины Божией, которая борется со злом, с силами тьмы - за нас. Они борются там, на небесах, а мы – здесь, и они нам помогают выстоять в этой тяжелейшей, но священной для нас, верующих людей, войне", - сказал Василенков.

По его словам, архистратиг Михаил - пример для российских воинов. "Он – пример победы над всяким злом, как внешним, так и внутренним. Стремиться быть как он, стараться уподобиться ему - наиважнейшая задача для воина. Мы все дружинники великого Божьего воинства, и коль мы Божьи, то и воевать все должны по-божески, не творить зло или беззакония. Ибо Бог не помогает тем, кто творит зло и любит грех. Тем более, если мы воюем со злом, то мы должны побеждать не только внешнее зло, но самое главное зло - внутреннее", - сказал отец Дмитрий.

Священник напомнил, что в русской армии есть православные воинские традиции, которые помогают человеку "иметь непоколебимый воинский дух, бороться со злом и побеждать его". "Чтобы изучить эти традиции и ими руководствоваться, есть книги, в том числе мои: "Путь Архистратига", "Из смерти в жизнь... На войне. Пароль Донбасс" и другие. Там рассказывается, как быть настоящими православными, сильными, мужественными воинами, побеждающими зло", - пояснил военный священник.

Он добавил, что недавно вышли две его новые книги. "Первая – "Быть командиром" - для тех, кто хочет им стать, и для действующих командиров. Она будет интересна как курсантам, так и офицерам, уже выполняющим боевые задачи. В ней рассказывается о принципах жизни верующего командира, о руководстве и формировании коллектива, командовании на войне, чтобы воевать, неся Бога в сердце, и побеждать. Быть офицером непросто, а книга написана по трудам главного примера для наших офицеров – это великий полководец Александр Васильевич Суворов", - сказал Василенков.