Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным
Религия
 
17:38 21.11.2025
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным - РИА Новости, 21.11.2025
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным
Военным стоит брать пример с предводителя небесного воинства – архистратига Михаила, то есть воевать по- христиански, бороться со злом не только на фронте, но и РИА Новости, 21.11.2025
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
религия
Религия, Религия
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным

Протоиерей Василенков: архангел Михаил - пример того, как воевать по-христиански

Икона Архангела Михаила
Икона Архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Икона Архангела Михаила
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Военным стоит брать пример с предводителя небесного воинства – архистратига Михаила, то есть воевать по- христиански, бороться со злом не только на фронте, но и в самих себе, для этого надо изучать православную воинскую традицию, читать об этом книги, рассказал РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков, посоветовав несколько своих книг, в том числе про психологическую помощь вернувшимся с фронта.
В Русской православной церкви 21 ноября встречают "Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных". Согласно православному вероучению, среди ангелов существует иерархия (ангельские чины), а над всеми стоит архангел Михаил, поэтому его называют архистратигом.
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
20 ноября, 13:42
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
20 ноября, 13:42
"Архистратиг Божий Михаил – главный военачальник, предводитель огромного небесного воинства, дружины Божией, которая борется со злом, с силами тьмы - за нас. Они борются там, на небесах, а мы – здесь, и они нам помогают выстоять в этой тяжелейшей, но священной для нас, верующих людей, войне", - сказал Василенков.
По его словам, архистратиг Михаил - пример для российских воинов. "Он – пример победы над всяким злом, как внешним, так и внутренним. Стремиться быть как он, стараться уподобиться ему - наиважнейшая задача для воина. Мы все дружинники великого Божьего воинства, и коль мы Божьи, то и воевать все должны по-божески, не творить зло или беззакония. Ибо Бог не помогает тем, кто творит зло и любит грех. Тем более, если мы воюем со злом, то мы должны побеждать не только внешнее зло, но самое главное зло - внутреннее", - сказал отец Дмитрий.
В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным
18 ноября, 13:01
В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным
18 ноября, 13:01
Священник напомнил, что в русской армии есть православные воинские традиции, которые помогают человеку "иметь непоколебимый воинский дух, бороться со злом и побеждать его". "Чтобы изучить эти традиции и ими руководствоваться, есть книги, в том числе мои: "Путь Архистратига", "Из смерти в жизнь... На войне. Пароль Донбасс" и другие. Там рассказывается, как быть настоящими православными, сильными, мужественными воинами, побеждающими зло", - пояснил военный священник.
Он добавил, что недавно вышли две его новые книги. "Первая – "Быть командиром" - для тех, кто хочет им стать, и для действующих командиров. Она будет интересна как курсантам, так и офицерам, уже выполняющим боевые задачи. В ней рассказывается о принципах жизни верующего командира, о руководстве и формировании коллектива, командовании на войне, чтобы воевать, неся Бога в сердце, и побеждать. Быть офицером непросто, а книга написана по трудам главного примера для наших офицеров – это великий полководец Александр Васильевич Суворов", - сказал Василенков.
Вторая книга – для священников, про психологическую помощь воинам. "Эта брошюра поможет подготовить воинов к боевым действиям, чтобы они выстояли, ведь на войне стресс пробивает психологическую и духовную защиту, если она слаба. Лучше готовить, чем потом лечить. Но и в лечении ПТСР она поможет, когда человек теряет смысл и волю к жизни. Книга поможет священнику дать новые смыслы жизни - с Богом. И Бог ему уже поможет. Ведь настоящее исцеление - через покаяние, через раскаяние, через обретение Бога", - заключил собеседник агентства.
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
12 ноября, 18:43
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
12 ноября, 18:43
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
