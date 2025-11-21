Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции - РИА Новости, 21.11.2025
17:37 21.11.2025
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции - РИА Новости, 21.11.2025
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, поэтому они ищут сближения с НАТО, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов... РИА Новости, 21.11.2025
Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, поэтому они ищут сближения с НАТО, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
"Власти Молдавии никогда не скрывали, что им нейтралитет не нужен. Они видят НАТО как защиту, а нейтралитет — как уязвимость. Они будут постепенно перевооружаться и повышать военный бюджет, приближаясь к стандартам НАТО", - заявил Старыш в эфире телеканала Canal 5.
Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК
Вчера, 12:59
Политик отметил, что общество не разделяет позиции властей - более 70% населения выступают за сохранение нейтрального статуса. "Даже евроинтеграция не имеет такой массовой поддержки. Следовательно, власти будут действовать параллельно: милитаризация по стандартам НАТО и попытка переубедить общество", - пояснил Старыш.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
Вчера, 14:49
 
