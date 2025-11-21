Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии видят в нейтралитете страны уязвимость, поэтому они ищут сближения с НАТО, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.

Политик отметил, что общество не разделяет позиции властей - более 70% населения выступают за сохранение нейтрального статуса. "Даже евроинтеграция не имеет такой массовой поддержки. Следовательно, власти будут действовать параллельно: милитаризация по стандартам НАТО и попытка переубедить общество", - пояснил Старыш.