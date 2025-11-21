В Молдавии не планируют объявлять посла России персоной нон грата

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии не собираются объявлять посла России Олега Озерова персоной нон грата или отзывать у него агреман, хотя и верительные грамоты дипломата не принимают больше года, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
"Процедуры отзыва агремана посла России в Молдавии не предусмотрено. Он может быть только объявлен персоной нон грата, что было бы довольно серьезной мерой. Отзыв может быть проведен по обоюдному согласию, но объявление главы миссии персоной нон грата — довольно жесткий дипломатический шаг", - заявил Попшой в эфире телеканала TV8, отвечая на вопрос, почему власти не предпринимают более жесткие меры в отношении российской дипмиссии в виде очередного выдворения ряда сотрудников или даже самого Озерова.
Он отметил, что подобное решение напрямую затронет деятельность посольства Молдавии в Москве и интересы страны. "Они (власти России - ред.) ответят симметрично, и пострадает наше представительство в Москве, интересы наших граждан и экономических агентов. Поэтому в таких деликатных вопросах, с дипломатической точки зрения, мы должны действовать добросовестно и учитывать интересы всех заинтересованных сторон", - добавил министр.
Минобороны Молдавии в четверг заявило, что Румыния и Украина уведомили Кишинев о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе, где ему был выражен протест. Сам Озеров после визита в МИД заявил, что молдавская сторона не предоставила никаких доказательств того, что дрон был российского производства. Он также предостерег Кишинев не допускать воздействия внешних игроков на позицию Молдавии, потому что многие хотят втянуть Молдавию в конфронтацию с Российской Федерацией, чего РФ не желает.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.