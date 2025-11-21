В Молдавии не планируют объявлять посла России персоной нон грата

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии не собираются объявлять посла России Олега Озерова персоной нон грата или отзывать у него агреман, хотя и верительные грамоты дипломата не принимают больше года, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Министерство иностранных дел Молдавии 31 марта объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.