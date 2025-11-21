В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Салон качественных российских вин 2025", в рамках которого Роскачество представит первые результаты исследования проекта "Винный гид России" сезона 2025-2026 годов, открылся в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

В середине ноября Роскачество анонсировало РИА Новости проведение специального "Винного салона" в Москве

В сентябре организация сообщила агентству о старте ежегодного исследования "Винный гид России". В этом году эксперты также оценивали вино в нестандартных типах винной тары - жестяных банках и тетрапаке, последний тип упаковки рассматривался впервые. Дегустационный этап этого года проходил на площадке аккредитованного испытательного центра ГосНИИ хлеба и стал самым масштабным за всю историю исследования российских вин.

Всего на мероприятии можно будет продегустировать 75 лучших образцов от более чем 50 российских производителей из шести винодельческих регионов. Первые итоги исследования будут представлены общественности вживую по ключевым категориям рынка: белым и красным винам.