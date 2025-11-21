Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/vino-2056676048.html
В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025"
В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025" - РИА Новости, 21.11.2025
В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025"
"Салон качественных российских вин 2025", в рамках которого Роскачество представит первые результаты исследования проекта "Винный гид России" сезона 2025-2026... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:48:00+03:00
2025-11-21T18:48:00+03:00
общество
москва
россия
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821480_0:201:2900:1832_1920x0_80_0_0_d4ffeed396010d744f42b715cb06870b.jpg
https://ria.ru/20251121/vino-2056621893.html
https://ria.ru/20251121/roskachestvo-2056489927.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054821480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a5919e4ede9dd431fe76cdf55a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Москва, Россия, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Москве открылся "Салон качественных российских вин 2025"

В Москве в рамках исследования открылся "Салон качественных российских вин 2025"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вин в рамках Российского винодельческого форума
Дегустация вин в рамках Российского винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вин в рамках Российского винодельческого форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Салон качественных российских вин 2025", в рамках которого Роскачество представит первые результаты исследования проекта "Винный гид России" сезона 2025-2026 годов, открылся в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
В середине ноября Роскачество анонсировало РИА Новости проведение специального "Винного салона" в Москве.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Эксперт назвал безалкогольное вино глобальным трендом
Вчера, 15:51
В сентябре организация сообщила агентству о старте ежегодного исследования "Винный гид России". В этом году эксперты также оценивали вино в нестандартных типах винной тары - жестяных банках и тетрапаке, последний тип упаковки рассматривался впервые. Дегустационный этап этого года проходил на площадке аккредитованного испытательного центра ГосНИИ хлеба и стал самым масштабным за всю историю исследования российских вин.
Всего на мероприятии можно будет продегустировать 75 лучших образцов от более чем 50 российских производителей из шести винодельческих регионов. Первые итоги исследования будут представлены общественности вживую по ключевым категориям рынка: белым и красным винам.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
Вчера, 06:05
 
ОбществоМоскваРоссияРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала