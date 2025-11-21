Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Температура в Москве на предстоящих выходных будет выше нормы, но погода в субботу и в воскресенье будет сильно отличаться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода будет существенно отличаться от нормы. Субботу и воскресенье можно описать одним словом "выходные", но погода в эти два дня будет существенно разниться. Связано это с тем, что меняется циркуляция и в субботу, и в воскресенье, и в последующем, в понедельник", - сказал Вильфанд

По его словам, в субботу в Москву будет поступать теплый, насыщенный влагой атлантический воздух. В ночь на субботу ожидаются осадки, местами даже умеренные, преимущественно в виде дождя, но и местами и в виде мокрого снега. Температура в столице ночью будет от нуля до плюс двух градусов, а по области - до плюс четырех градусов. Днем в Москве она повысится до плюс двух - плюс четырех градусов, а в области - до плюс шести градусов. Такая температура, по словам Вильфанда, примерно на четыре градуса выше нормы.

"В субботу днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. И тот снежок, который выпадет в ночь на субботу, исчезнет, размоется за счет высокой температуры, и, самое главное, дождя", - добавил он.

В воскресенье, по словам метеоролога, произойдёт быстрое изменение циркуляции, воздух в Москву будет поступать с севера. Ночью температура понизится до минус двух - нуля градусов, а в области до минус пяти градусов, дневная температура будет около нулевой отметки.