Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 21.11.2025 (обновлено: 22:57 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/vilfand-2056722417.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 21.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Температура в Москве на предстоящих выходных будет выше нормы, но погода в субботу и в воскресенье будет сильно отличаться, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:46:00+03:00
2025-11-21T22:57:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:154:1308:889_1920x0_80_0_0_6752c3aed1b8c4adee80f3ed1b3e819e.jpg
https://ria.ru/20251116/moskva-2055263919.html
https://ria.ru/20251106/pogoda-2053168422.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:32:1308:1012_1920x0_80_0_0_9a6ccfe23ed500f7029987515c2795ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Вильфанд: температура в выходные в Москве будет выше нормы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир в Москве
Термометр на окне одной из квартир в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Температура в Москве на предстоящих выходных будет выше нормы, но погода в субботу и в воскресенье будет сильно отличаться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Погода будет существенно отличаться от нормы. Субботу и воскресенье можно описать одним словом "выходные", но погода в эти два дня будет существенно разниться. Связано это с тем, что меняется циркуляция и в субботу, и в воскресенье, и в последующем, в понедельник", - сказал Вильфанд.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
16 ноября, 09:43
По его словам, в субботу в Москву будет поступать теплый, насыщенный влагой атлантический воздух. В ночь на субботу ожидаются осадки, местами даже умеренные, преимущественно в виде дождя, но и местами и в виде мокрого снега. Температура в столице ночью будет от нуля до плюс двух градусов, а по области - до плюс четырех градусов. Днем в Москве она повысится до плюс двух - плюс четырех градусов, а в области - до плюс шести градусов. Такая температура, по словам Вильфанда, примерно на четыре градуса выше нормы.
"В субботу днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. И тот снежок, который выпадет в ночь на субботу, исчезнет, размоется за счет высокой температуры, и, самое главное, дождя", - добавил он.
В воскресенье, по словам метеоролога, произойдёт быстрое изменение циркуляции, воздух в Москву будет поступать с севера. Ночью температура понизится до минус двух - нуля градусов, а в области до минус пяти градусов, дневная температура будет около нулевой отметки.
"Но при этом погода вполне симпатичная, потому что ветер хоть и северный, но не сильный, три-четыре метра в секунду максимум. Облачно с прояснениями, в отличие от субботы, которая будет мрачноватая. Если сравнивать с климатическими значениями, характерными для пятой пятидневки ноября, то и в воскресенье температура выше нормы на один-два градуса", - уточнил он.
Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год
6 ноября, 19:15
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала