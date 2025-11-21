Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, и ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), а также США, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, последствия принятия антииранской резолюции проявятся уже в ближайшее время.

"Мы увидим это в недалеком будущем. Уже сейчас Тегеран в порядке реакции уведомил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о прекращении действия Каирских договоренностей с ним от 9 сентября текущего года по модальностям допуска инспекторов на иранские ядерные объекты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фактически "ситуация зашла в полный тупик".

Германия и "И ответственность за это несут "евротройка" ( Великобритания Франция ), а также США , Они, кстати, все время повторяют, что это "не конец дипломатии". Но складывается впечатление, что усилиями западных стран дипломатия уже "приказала долго жить", - добавил постпред РФ

Он подчеркнул, что такие резолюции не принимаются, когда дипломатия действительно работает.

"Все это очень далеко от реальной политики", - заключил Ульянов

Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.