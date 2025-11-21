https://ria.ru/20251121/uljanov-2056696967.html
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов - РИА Новости, 21.11.2025
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, и ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), а также США, заявил РИА... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:22:00+03:00
2025-11-21T19:22:00+03:00
2025-11-21T19:22:00+03:00
в мире
иран
великобритания
германия
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_7ab7885e76655ae9d59d96071bdbcd0a.jpg
https://ria.ru/20251103/iran-2052587049.html
https://ria.ru/20251121/zakharova-2056679279.html
https://ria.ru/20251121/postpred-2056696429.html
иран
великобритания
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052386888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_20a631838024d4ee9eec1167e295fa9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, великобритания, германия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Великобритания, Германия, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов
Ульянов: ответственность за ситуацию с иранским досье несут евротройка и США
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, и ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), а также США, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, последствия принятия антииранской резолюции проявятся уже в ближайшее время.
"Мы увидим это в недалеком будущем. Уже сейчас Тегеран
в порядке реакции уведомил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
о прекращении действия Каирских договоренностей с ним от 9 сентября текущего года по модальностям допуска инспекторов на иранские ядерные объекты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фактически "ситуация зашла в полный тупик".
"И ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания
, Германия
и Франция
), а также США
, Они, кстати, все время повторяют, что это "не конец дипломатии". Но складывается впечатление, что усилиями западных стран дипломатия уже "приказала долго жить", - добавил постпред РФ
.
Он подчеркнул, что такие резолюции не принимаются, когда дипломатия действительно работает.
"Все это очень далеко от реальной политики", - заключил Ульянов
.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана
без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене
Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.