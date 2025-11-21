Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов - РИА Новости, 21.11.2025
19:22 21.11.2025
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов
в мире
иран
великобритания
германия
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
иран
великобритания
германия
в мире, иран, великобритания, германия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Великобритания, Германия, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, заявил Ульянов

Ульянов: ответственность за ситуацию с иранским досье несут евротройка и США

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Ситуация вокруг иранского досье зашла в полный тупик, и ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), а также США, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, последствия принятия антииранской резолюции проявятся уже в ближайшее время.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Постпред России в Вене объяснил, почему сорвалась сделка по Ирану
3 ноября, 08:21
"Мы увидим это в недалеком будущем. Уже сейчас Тегеран в порядке реакции уведомил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о прекращении действия Каирских договоренностей с ним от 9 сентября текущего года по модальностям допуска инспекторов на иранские ядерные объекты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фактически "ситуация зашла в полный тупик".
"И ответственность за это несут "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), а также США, Они, кстати, все время повторяют, что это "не конец дипломатии". Но складывается впечатление, что усилиями западных стран дипломатия уже "приказала долго жить", - добавил постпред РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Захарова назвала проект резолюции Запада по Ирану в МАГАТЭ провокацией
Вчера, 18:00
Он подчеркнул, что такие резолюции не принимаются, когда дипломатия действительно работает.
"Все это очень далеко от реальной политики", - заключил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия пока воздержится от предложений по иранскому досье, заявил Ульянов
Вчера, 19:19
 
В миреИранВеликобританияГерманияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
