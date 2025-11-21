МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить выезд молодежи за границу, начать создавать трудовую армию и отправлять туда тех, кто не желает мобилизоваться в войска.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
"Это неизбежно". Запад всполошили беженцы с Украины
8 июня, 17:14
Романенко добавил, что за последние два месяца более 100 тысяч молодых людей выехали с Украины, при этом "большая часть из них ушла с оборонных производств".
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.