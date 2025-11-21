Рейтинг@Mail.ru
15:56 21.11.2025
На Украине предложили запретить выезд молодежи за границу
На Украине предложили запретить выезд молодежи за границу
в мире
украина
игорь романенко
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, украина, игорь романенко, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Игорь Романенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине предложили запретить выезд молодежи за границу

Экс-замглавы генштаба ВСУ Романенко призвал создать трудовую армию

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить выезд молодежи за границу, начать создавать трудовую армию и отправлять туда тех, кто не желает мобилизоваться в войска.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Это неизбежно". Запад всполошили беженцы с Украины
8 июня, 17:14
"У нас неукомплектованные части. И сдвигов там существенных нет. Рекрутинг один, второй, он не сработает в таких условиях ... Надо вводить трудовую армию. Не выпускать молодежь. Не хотят заводить в армию - пусть заводят на военные предприятия", - заявил Романенко в эфире украинского радио NV.
Романенко добавил, что за последние два месяца более 100 тысяч молодых людей выехали с Украины, при этом "большая часть из них ушла с оборонных производств".
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
14 ноября, 17:27
 
Заголовок открываемого материала