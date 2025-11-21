На Украине предложили запретить выезд молодежи за границу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить выезд молодежи за границу, начать создавать трудовую армию и отправлять туда тех, кто не желает мобилизоваться в войска.