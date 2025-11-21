Рейтинг@Mail.ru
15:36 21.11.2025 (обновлено: 15:47 21.11.2025)
Минобразования Украины предложило школам закрыться на зиму
в мире
украина
киев
страна.ua
в мире, украина, киев, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Страна.ua
Минобразования Украины предложило школам закрыться на зиму

Минобразования Украины предложило школам закрыться из-за отключений света

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Министерство образования и науки Украины рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений электроснабжения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Минобразования рекомендует школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ведомство предлагает перенести занятия в школах с зимы на июнь 2026 года за исключением выпускных классов; продлить зимние каникулы за счет весенних; перейти на шестидневную неделю обучения; учиться в две смены; использовать асинхронный формат обучения – учащиеся изучают учебные материалы самостоятельно, в удобное для них время и темпе, без необходимости присутствия с преподавателем или другими студентами.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
