Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 21.11.2025
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться - РИА Новости, 21.11.2025
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться
Эффективная работа ВС РФ должна убедить Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это сейчас, нежели позже, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
безопасность
киев
украина
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
россия, владимир зеленский, дмитрий песков, безопасность, киев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Безопасность, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Песков: работа ВС России должна убедить Киев, что надо договариваться

Песков: работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что лучше договариваться сейчас

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Эффективная работа ВС РФ должна убедить Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это сейчас, нежели позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала